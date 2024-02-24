24 февраля 2024, 15:12
Кулинарные шоу и мастер-классы проведут для посетителей Русского дома на ВДНХ в День Московской области
Подмосковье представило еду местного производства на Дне Московской области. Попробовать изысканные блюда можно в Доме российской кухни на ВДНХ.
По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра сельского хозяйства и продовольствия Владислава Мурашова, весь день посетителей ждут увлекательные мастер-классы, дегустация местных блюд, а также кулинарные шоу.
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«Наши шеф-повара научат готовить телячьи щечки, мурановские вафли, щи с квашеным ананасом, а также десерты с облепихой и свежей малиной», — рассказал Мурашов.
Московскую область представляют рестораны и музеи из Красногорска, Коломны, Пушкино и Сергиева Посада.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на стенде Подмосковья представлен весь колорит региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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