Подмосковье 24 февраля 2024, 15:12 Кулинарные шоу и мастер-классы проведут для посетителей Русского дома на ВДНХ в День Московской области пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Подмосковье представило еду местного производства на Дне Московской области. Попробовать изысканные блюда можно в Доме российской кухни на ВДНХ.

По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра сельского хозяйства и продовольствия Владислава Мурашова, весь день посетителей ждут увлекательные мастер-классы, дегустация местных блюд, а также кулинарные шоу.

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«Наши шеф-повара научат готовить телячьи щечки, мурановские вафли, щи с квашеным ананасом, а также десерты с облепихой и свежей малиной», — рассказал Мурашов.

Московскую область представляют рестораны и музеи из Красногорска, Коломны, Пушкино и Сергиева Посада.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на стенде Подмосковья представлен весь колорит региона.

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