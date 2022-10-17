Кукольный театр имени Образцова представил спектакль для детей из Донбасса в Балашихе | 360°

Подмосковье 17 октября 2022, 19:24 Кукольный театр имени Образцова представил спектакль для детей из Донбасса в Балашихе

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Центральный театр кукол имени С. В. Образцова показал спектакль для детей из Донбасса в Балашихе. Для них сыграли спектакль «Али-Баба и 40 разбойников» в ДК «Кучино».

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Воспитанников детских домов поприветствовали министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова и уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Для нас очень важно, чтобы помимо той адаптации, которая предоставляется детям, появилась и культурная составляющая. Мы понимаем, как важно, чтобы культура вернулась в их жизнь. Сейчас ребятам, прошедшим через тяготы войны, хочется радости и праздника», — отметила Ольга Любимова.

Министр культуры РФ рассказала, что работа с детьми из ДНР и ЛНР началась через несколько недель после начала специальной военной операции. Многие дети, приехавшие из Донбасса, никогда не видели театральные представления.

«Украина загнала детей в подвалы, а Россия их выводит из подвалов, дарит им детство, где есть семья, любовь и спектакли. Сотрудники театр кукол имени Образцова умеют работать с такой аудиторией и знают, как ее порадовать», — сказала Ксения Мишонова.

На спектакль приехали 50 ребят из детских домов, домов ребенка Донецка, дети с родителями из пунктов временного размещения Московской области, мамы из Балашихи с приемными детьми — всего порядка 115 человек.

«Я надеюсь, что это мероприятие будет не единственным, что это станет хорошей традицией, потому что ДК „Кучино“ это позволяет, он удобно расположен. Мы рады, что мероприятие проходит у нас в городе, всех ждем на новые детские праздники», — сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Ранее стало известно, что подмосковный центр «Непоседы» примет сирот Донбасса по просьбе губернатора Андрея Воробьева.