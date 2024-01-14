14 января 2024, 13:41
Кукольное представление и мастер-класс. Для детей из Волоколамска провели рождественскую елку
Благотворительная елка для детей прошла в селе Осташево под Волоколамском
Благотворительная елка для детей прошла в музее семьи Великого князя Константина Константиновича в Волоколамском городском округе. Школьникам показали спектакль, провели экскурсию по музею и организовали игры на свежем воздухе.
Врио главы Волоколамского округа Наталья Козлова сообщила, что елка стала поощрением для школьников, которые отличились в учебе. Она отметила, что организаторы поставили перед собой цель — приобщить детей к культурным традициям и обычаям страны.
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«Мы сегодня проводим ее здесь во второй раз и хотим, чтобы она стала большой традицией нашего городского округа», — добавила она.
Мероприятие организовали в традициях рождественских праздников начала XX века. Сотрудники музея рассказали детям об интересных фактах из жизни Константина Романова и его семьи, а также провели мастер-класс по изготовлению елочных игрушек. Учащиеся своими руками сделали украшение по образцу XX века и повесили его на елку.
Заведующая Евгения Терновская обратила внимание на стенд музея. По ее словам, дети пришли не с пустыми руками и принесли свои новогодние работы, из которых сделали выставку.
Губернаторская рождественская елка прошла в Красногорске. На мероприятие пришли тысячи школьников, которые показали успехи в учебе.
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