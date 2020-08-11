Жителям Подмосковья рассказали, куда обращаться в случае домашнего насилия

Домашнее насилие, психологические травмы, проблемы в семье — куда обратиться за помощью, если столкнулся с подобной бедой? Жителям Подмосковья напомнили, в каких организациях они получат поддержку. Она может быть разовой или постоянной.

В Подмосковье работают несколько профильных учреждений, где можно найти поддержку в таких ситуациях. Это центры помощи «Семья» в Домодедове и Клину, «Спасение» в Химках, «Альбатрос» в Ступине и Дмитровский центр помощи семье и детям.

Оказать поддержку могут в стационарных и полустационарных, то есть консультативных, условиях.

Стационарные кризисные отделения

В стационарных кризисных отделениях примут круглосуточно. И обратиться можно по целому ряду причин:

• если вы подверглись психофизическому насилию;

• если есть сложности в супружеских отношениях;

• в случае эмоциональных нарушений;

• в случае невротических расстройств;

• если вы получили психотравмирующий опыт;

• если возникли проблемы, связанные с девиантным поведением ребенка и его школьными проблемами.

Полустационарные отделения

В консультативных отделениях помогут решить все социальные, психологические и юридические вопросы. Здесь поспособствуют тому, чтобы человек разобрался в проблемах с трудоустройством, профессиональной ориентацией и получением образования.

Все подробности доступны на сайте Министерства социального развития региона.

В Подмосковье круглосуточно работает детский телефон доверия с единым общероссийским номером 8 (800) 2000-122. Выслушают и помогут здесь психологи-консультанты.