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    11 августа 2020, 17:18

    Жителям Подмосковья рассказали, куда обращаться в случае домашнего насилия

    Анастасия Аброськина

    Домашнее насилие, психологические травмы, проблемы в семье — куда обратиться за помощью, если столкнулся с подобной бедой? Жителям Подмосковья напомнили, в каких организациях они получат поддержку. Она может быть разовой или постоянной.

    В Подмосковье работают несколько профильных учреждений, где можно найти поддержку в таких ситуациях. Это центры помощи «Семья» в Домодедове и Клину, «Спасение» в Химках, «Альбатрос» в Ступине и Дмитровский центр помощи семье и детям.

    Оказать поддержку могут в стационарных и полустационарных, то есть консультативных, условиях.

    Стационарные кризисные отделения

    В стационарных кризисных отделениях примут круглосуточно. И обратиться можно по целому ряду причин:

    • если вы подверглись психофизическому насилию;

    • если есть сложности в супружеских отношениях;

    • в случае эмоциональных нарушений;

    • в случае невротических расстройств;

    • если вы получили психотравмирующий опыт;

    • если возникли проблемы, связанные с девиантным поведением ребенка и его школьными проблемами.

    Полустационарные отделения

    В консультативных отделениях помогут решить все социальные, психологические и юридические вопросы. Здесь поспособствуют тому, чтобы человек разобрался в проблемах с трудоустройством, профессиональной ориентацией и получением образования.

    Все подробности доступны на сайте Министерства социального развития региона.

    В Подмосковье круглосуточно работает детский телефон доверия с единым общероссийским номером 8 (800) 2000-122. Выслушают и помогут здесь психологи-консультанты.

    Новости SMI.FM