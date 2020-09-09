Закрытый полигон «Кучино» опустился на 11 метров за время рекультивации

Высота закрытого мусорного полигона «Кучино» в Московской области уменьшилась на 11 метров с начала рекультивации. Это значение наивысшее — в разных местах тело полигона сокращается по-разному. Об этом рассказал министр экологии Московской области и заместитель председателя правительства региона Дмитрий Куракин в интервью «360».

«Кучино», расположенный неподалеку от Балашихи, закрыли в 2017 году. Тогда «Кучино» считался одной из самых больших свалок твердых бытовых отходов. Сейчас на полигоне активно продолжается рекультивация.

Вот только за время рекультивации у нас по очень многим отметкам высоты [тела] полигона произошло изменение на 11 метров. Но это, правда, рекорд, были и меньшие изменения Дмитрий Куракин.

Тело полигона «Кучино» в июле 2020 года. Источник фото: телеканал «360»

По словам Куракина, вряд ли в ближайшие два-три года территория «Кучино» станет частью экономической, социальной, культурной или рекреационной жизни Балашихи. Но в конце концов это произойдет. Куракин напомнил об опыте Израиля, США и Германии, где на месте бывших свалок появились парки и другие приличные объекты.

«Представьте себе нестабильность тела [полигона] на сегодняшний день. В ближайшие 2-3 года какого-то активного вовлечения этого участка в экономическую, социальную, культурную, рекреационную жизнь Балашихи я не вижу. Но рано или поздно это обязательно произойдет, и мировой опыт об этом свидетельствует тоже. Мы знаем очень много примеров, когда на месте бывших свалок возникают прекрасные парки. Это и Тель-Авив, и в США, и в Германии», — подчеркнул министр экологии Московской области.

Однако чтобы сделать из «Кучино», например, красивый парк, нужно проделать массу работы. По словам Куракина, для этого есть два препятствия. Во-первых, пока там находится опасное и дорогое оборудование, которое утилизирует свалочный газ. Вокруг этой техники требуется специальная защитная зона, которая присутствует на полигоне. Во-вторых, так называемое свалочное тело «Кучино» нестабильно, внутри него все химические и биологические процессы будут происходить в течение 10 лет. Только после этого срока процессы будут затухать, а само тело стабилизируется.