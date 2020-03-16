Кубок России по зимнему плаванию впервые прошел в Подмосковье

Побороться за Кубок России по зимнему плаванию в Истру приехало более 80 спортсменов со всей России.

Всего в соревнованиях было четыре этапа. Участники преодолели от 25 до 100 метров и прошли эстафету в команде из четырех человек.

Такие состязания проводят в Подмосковье впервые. Судили плавцов спортсмены из «Федерации зимнего плавания России».

Заветные Кубки забрали три команды. Первое место — у «Моржей столицы», второе место заняли «Косинские моржи», треть место — у команды «Морозко».

Подробности в сюжете канала «360».