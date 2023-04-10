Подмосковье 10 апреля 2023, 14:54 Турнир Кубка России по конкуру прошел в Дмитрове

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Сильнейшие всадники России сразились за титул чемпиона в рамках Кубка России по конкуру среди молодых лошадей. Турнир проходил с 5 по 9 апреля в спортивном комплексе Maxima Park в Дмитровском городском округе. В соревнованиях приняли участие действующие победители, а также участники первенств Европы и мира и начинающие конкуристы.

Представитель Евразийской ассоциации конного спорта Александра Маслакова подчеркнула важность соревнований для спортсменов, которые на текущий момент не имеют возможность представлять Россию на мировой арене.

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«Этот кубок очень важен для ведущих конкуристов России в плане проверки своих молодых лошадей и их подготовки к международным соревнованиям», — рассказала Маслакова.

В мире конного спорта конкур отличается особой динамичностью. Всаднику необходимо пройти маршрут из 10–13 непростых препятствий безошибочно и раньше своих соперников.

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