10 апреля 2023, 14:54
Турнир Кубка России по конкуру прошел в Дмитрове
Сильнейшие всадники России сразились за титул чемпиона в рамках Кубка России по конкуру среди молодых лошадей. Турнир проходил с 5 по 9 апреля в спортивном комплексе Maxima Park в Дмитровском городском округе. В соревнованиях приняли участие действующие победители, а также участники первенств Европы и мира и начинающие конкуристы.
Представитель Евразийской ассоциации конного спорта Александра Маслакова подчеркнула важность соревнований для спортсменов, которые на текущий момент не имеют возможность представлять Россию на мировой арене.
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«Этот кубок очень важен для ведущих конкуристов России в плане проверки своих молодых лошадей и их подготовки к международным соревнованиям», — рассказала Маслакова.
В мире конного спорта конкур отличается особой динамичностью. Всаднику необходимо пройти маршрут из 10–13 непростых препятствий безошибочно и раньше своих соперников.Один из участников кубка, конкурист Сергей Буркин, рассказал, что получил звание мастера спорта еще во времена Советского Союза. Но всадник и сегодня способен бороться за титул с более молодыми соперниками.«В нашем виде спорта главное — не сила и молодость, а умение управлять своим четырехногим партнером», — отметил Буркин.Звания победителя удостоились несколько конкуристов на лошадях четырех, пяти, шести и семи лет. Кубки получили спортсмены, набравшие наименьшее количество штрафных очков среди своих соперников. В соревнованиях были задействованы маршруты с препятствиями высотой от 90 до 135 сантиметров, рассчитанные индивидуально под возраст скакуна.Кубок также послужил подготовкой для спортсменов, которые представят сборные своих субъектов на чемпионате Евразии по конкуру для молодых лошадей. Турнир пройдет в комплексе Maxima Park в Дмитрове в сентябре 2023 года.
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