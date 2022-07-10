Кубок России по грэпплингу прошел в Наро-Фоминском городском округе

В Наро-Фоминском культурно-спортивном центре «Нара» проходит Кубок России по спортивной борьбе грэпплинг. Принять участие приехали 205 атлетов из 29 регионов России.

Сборная Московской области собрана из 13 борцов. Среди них — один представитель Наро-Фоминска — Даниил Шамнэ, борющийся в весовой категории до 84 килограммов.

«Соперники на этом турнире довольно-таки сильные, особенно в моей категории — 84 килограмма — набралось больше всего участников. Но это хорошо — борьба будет интересной», — сказал Шамнэ.

Розыгрыш Кубка России проходит в Наро-Фоминске на постоянной основе. Такое решение приняли во Всероссийской Федерацией грэпплинга в знак признания спортивных заслуг города и непосредственно нынешнего главы округа.

Наро-Фоминск — это очень длительная история. В первую очередь, она связана с главой Наро-Фрминского городского округа Романом Шамнэ: когда он еще не был главой, он у нас выступал. Это первый мастер спорта России, вообще в истории России. Его сын сейчас выступает, тоже первенство мира выиграл, Данила Шамнэ. То есть, нас непосредственно связывает личностная история Ризван Бочкаев Президент Федерации грэпплинга России

Победители Кубка получат фирменную экипировку от спонсоров и возможность пройти 28-дневный тренировочный сбор в олимпийском учебно-тренировочном центре «Новогорск». Впрочем, главная награда для любого спортсмена — это возможность выступать на высшем уровне. Чемпионы получат льготный выход в борцовскую Лигу Поддубного.

По протоколу посмотрел — очень много тех фамилий, которые говорят о том, что люди исповедуют ислам. А сегодня большой мусульманский праздник — Курбан-байрам, я поздравил участников и зрителей с этим большим праздником и пожелал нам всем мира, успехов, здоровья — всего самого доброго. Благополучия. Ну и пусть победит сильнейший в сегодняшних соревнованиях Геннадий Пензов Заместитель главы администрации — начальник территориального управления Наро-Фоминск

В нынешнем розыгрыше Кубка России по грэпплингу участвуют не только мужчины, но и женщины. Около 30 представительниц прекрасного пола также борются за выход в осеннюю Лигу Поддубного. Имена чемпионов определили 10 июля.