Кубок России по эстетической гимнастике прошел в Подмосковье

Кубок России по эстетической гимнастике собрал в Раменском спортсменок со всей страны. Юные гимнастки сражались за медали в нескольких возрастных категориях. Подмосковная команда взяла золото почти во всех.

По сложности эстетическая гимнастика не уступает художественной. При этом человеку, который плохо разбирается в гимнастике, сложно различить их между собой. Этот вид спорта сравнивают с синхронным плаванием, только на ковре.

«Там одинаковые элементы, трудности, прыжки, повороты, равновесие. Та же хореография, то есть все одинаковое. Отличие только в том, что художественная гимнастика с предметами, а эстетическая — без предмета, но сильное владение телом», — пояснила Зитта Букова, судья, главный тренер сборной Московской области по эстетической гимнастике.

Держать тело в форме — отдельная работа. Девочки ограничивают себя в сладком, мучном и не едят после шести.

Ограничения в еде — не единственная жестокость спорта. Некоторые сегодня так и не выступили, оставшись в роли запасных.

На соревнования в Подмосковье приехала вся Россия — вплоть до Сахалина. Но самые яркие звезды гораздо ближе — здесь же, в Московской области.

Местные команды каждый год завоевывают золото. Эти соревнования не стали исключением. У подмосковных спортсменок — первые места в двух из трех возрастных категорий.