Подмосковье 19 ноября 2023, 16:15 Кубок президента ОАЭ по конкуру состоялся в Дмитрове Фото: unsplash.com

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В комплексе Maxima Park в Дмитрове прошел Кубок президента Объединенных Арабских Эмиратов по конкуру. Он собрал более 300 дуэтов из России, Белоруссии и Узбекистана. Конно-спортивное состязание проходит уже второй год подряд.

«Маршрут в этом году гораздо сложнее, чем в прошлом. Я уверена, что данные соревнования превратятся в добрую традицию, о чем господин посол в своей речи приветственной нам всем рассказал», — сообщила президент Федерации конного спорта России Марина Сечина.

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Лазерное шоу, воздушные гимнасты и выступление джигитов сделали турнир еще более зрелищным. Организаторы хотят привлекать не только любителей конного спорта, но и простых зрителей.

«Популяризация для нас — это одна из ключевых задач. Мы хотим видеть полные трибуны максимально часто у нас здесь на соревнованиях, так как это создает незабываемую атмосферу и настоящий праздник для спортсменов», — заявила гендиректор Maxima Park Елена Базилева.

Призовой фонд турнира составил более 70 тысяч евро. Третье место занял Сергей Петров, второе — Наталья Симония, а главный пьедестал достался Анастасии Щербаковой. В паре с мерином по кличке Фаворит Бэк Ноергард она единственная преодолела препятствия без штрафных очков. Имя коня оказалось говорящим.

«Я очень рада сегодняшнему результату, я, правда, не рассчитывала, лошадь отработала на 300%, он вообще молодец, в первую очередь это его заслуга, заслуга нашей команды, моего коновода Юли», — сообщила победительница турнира.

Зародил традицию этого турнира посол Объединенных Арабских Эмиратов Муххамед Ахмед Аль-Джаберу. Он признался, что любит конкур и сам когда-то участвовал в соревнованиях. Кубок президента стал символом сотрудничества двух стран.

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