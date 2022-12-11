11 декабря 2022, 21:42
Кубок президента ОАЭ по конкуру разыграли в Maxima Park в Дмитрове
В Дмитровском округе состоялся первый в истории Кубок президента ОАЭ по конкуру. За него боролись профессиональные всадники и лучшие рысаки. Забрал Гран-при член молодежной сборной России по конкуру Богдан Васьковский.
Второе место заняла Дарья Самохина, тройку лидеров замкнула действующая чемпионка страны Наталия Симония.
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В программе было несколько маршрутов — так называемый «зеркальный», в котором основная сборная России соревновалась с молодежной. Speed&Music — полоса препятствий под музыку на скорость. Кроме того, были организованы детский круг и круг для любителей.
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Главной целью турнира является укрепление и расширение спортивно-культурных связей между Россией, Эмиратами и другими странами-участниками Евразийской ассоциации конного спорта, отметили организаторы.
Почетными гостями состязаний стали министр спорта России Олег Матыцин, посол ОАЭ в РФ Мохаммад Ахмад Альджабер, чрезвычайный и полномочный посол Катара Ахмед бен Насер Аль Тани, чрезвычайный и полномочный посол Йемена Ахмед Салем аль-Вахейши, президент ФКСР Марина Сечина.
Соревнования на Кубок президента ОАЭ по конкуру планируют проводить каждый год.
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