Экстрим, ветер и свобода. Кубок Подмосковья по сноукайтингу прошел в Солнечногорске

Экстрим, ветер и кайт — все что нужно счастья этим спортсменам. На льду озера Сенеж все происходит стремительно. Не успели стартовать, как уже появились первые сошедшие с трассы. Кто-то не удержал кайт из-за ветра и стропами повалил других участников. Эмоции зашкаливают, но настрой боевой.

Через семь минут первый спортсмен появился на финише. За это время участники прошли семь километров. И сразу, практически без отдыха, — на второй этап.

Второй старт оказался гораздо удачнее, никто не сошел с дистанции. Задача спортсменов — сделать круг, обойти препятствия и финишировать. Таких кругов будет семь.

Источник фото: телеканал «360»

Судьи говорят, что новичкам на трассе не место. Кубок Московской области по сноукайтингу — для спортсменов с серьезной подготовкой. Соревнования проходят уже шесть лет. Побороться за кубок Московской области приезжают участники со всего региона.

«Тут несколько человек сегодня приехали с чемпионата мира в Финляндии. Так что компания достойная. Зачет мужской и женский, юношеский. И в этом году добавился юношеский класс джикс», — рассказала главная судья соревнований, председатель гоночного комитета Елена Морозова.

Источник фото: телеканал «360»

Победитель турнира получит 15 тысяч рублей. Организаторы уверены, что это состязание –хорошая возможность подготовиться к чемпионату России. Он пройдет в Тольятти с 26 февраля по 2 марта.