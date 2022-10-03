Кубок Подмосковья по сквошу провели в Химках | 360°

Подмосковье 03 октября 2022, 18:37 Поделиться Telegram

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Viber Кубок Подмосковья по сквошу провели в Химках

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Вооружившись мячом и ракеткой, спортсмены пришли за победами на Кубок Московской области по сквошу. Этот вид спорта активно развивается в Химках и популярен среди горожан.

«Уже три года у нас работает крупнейший в регионе центр ракеточных видов спорта, в котором занимаются 1200 человек. Более 250 из них выбрали сквош, и среди них есть как любители, так и профессионалы», — отметил глава Химок Дмитрий Волошин.

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Это уже второй региональный турнир, который проходит в клубе ракеточных видов спорта Спейс в Химках в этом году. Соревнование откроет перед участниками новые горизонты.

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«Они получают рейтинговые очки от Федерации сквоша России. По результатам турнира они могут войти в состав сборной Московской области для последующего участия в Кубке России», — рассказала организатор Кубка Подмосковья по сквошу Светлана Касилова.

А еще, участники они могут получить спортивный разряд. Первый или второй — в зависимости от результата на турнире. Сегодня в нем участвует 27 игроков, самому младшему — 11 лет. А верхнего порога в сквоше нет — сделать карьеру могут как взрослые, так и юниоры.

«Занял первое место на прошлом чемпионате. Получил первый взрослый разряд. Занимаюсь пять с половиной лет, сюда пришел чуть больше года назад. До этого играл за Москву. Очень бы хотелось попасть в сборную России», — рассказал Даниил Тахимьянов.

В отличие от большого тенниса, мяч в сквоше возвращается к игроку практически сразу — нагрузка более интенсивная. А научиться играть проще — уже через полгода тренировок спортсмены участвуют в турнирах. Чтобы попасть на соревнование, нужно вступить в федерацию сквоша Московской области. Она находится в Химках.

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