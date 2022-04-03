Кубок по мини-футболу среди любительских команд разыграли в Котельниках

Кубок городского округа по мини-футболу среди любительских команд разыграли в Котельниках. Победителями стали футболисты из «Силиката». Второе место заняли «Строители», третья строчка досталась «Белой Даче».

«Спорт дает <…> собранность, чтобы ты не расслаблялся. Во-вторых, это сброс негативных эмоций и получение позитива. Так как футбол — командная игра, мы всегда встречаемся с друзьями. Играю с братьями в одной команде, и получаем положительные эмоции», — рассказал участник турнира Александр Прохоров.

В мини-футболе в командах всего пять человек, один из которых — вратарь. Меньше размер площадки, мяча. Отличается и продолжительность матча.

«По регламенту команда играет каждая с каждой в один круг, по итогу которого будут определены победитель и призеры. То есть каждая команда проведет четыре матча», — пояснил заместитель начальника управления развития социальной сферы администрации Котельников Игорь Краевой.

Подобного рода турниры в Котельниках проходят несколько раз в год. Научиться играть в мини-футбол может каждый, главное — желание. В Котельниках проходят также первенства по волейболу, баскетболу и турниры по дзюдо.

«Сегодня мы проводим кубок по мини-футболу среди любительских команд нашего города. Любой может собрать свою команду и поучаствовать. И, конечно, у нас в планах — провести большой футбол на траве, где будут участвовать все наши команды», — сказал глава городского округа Сергей Жигалкин.