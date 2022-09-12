Кубок по футболу разыграли в Лосино-Петровском в честь Дня города | 360°

Подмосковье 12 сентября 2022, 21:55 Поделиться Telegram

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Viber Кубок по футболу разыграли в Лосино-Петровском в честь Дня города Фото: unsplash.com

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День города в Лосино-Петровском начали отмечать на городском стадионе. Первыми вышли на старт легкоатлеты.

В День города ветераны спорта, а затем и детский футбольный клуб разыграли Кубок Лосино-Петровского по футболу.

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Центром притяжения для жителей и гостей праздника стал амфитеатр в городском парке. Здесь чествовали горожан, которые трудятся в самых разных сферах. Их отметили наградами Госдумы РФ, а также главы городского округа.

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«Говоря об успехах муниципалитета, необходимо отмечать, всегда включать вклад каждого из нас. Это и социальная сфера, и медицина, и ЖКХ и стройка, и промышленные предприятия. Поздравляя с Днем города, я хочу обратиться к ветеранам. Сказать большое спасибо за их вклад, за развитие, за то, что город развивается», — обратился к жителям Лосино-Петровского глава округа Сергей Джеглав.

Из Центрального парка торжество переместилось на Петровский бульвар. Здесь работали выставочные и театрализованные площадки, были организованы спортивные турниры, конкурсно-игровые программы для детей и взрослых, а также арт — пространства для молодежи. На главной сцене выступили самодеятельные артисты и профессионалы.

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