17 мая 2023, 11:23
Кубок Петрова привезли в ледовый дворец в Мытищах
Хоккеисты из Мытищ привезли в округ кубок Петрова. Он выставлялся в ледовом дворце «Арена Мытищи» только один день.
Кубок Петрова в Мытищи привезли выпускники спортшколы — хоккеисты Дмитрий Куликов и Даниэль Усманов.
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Посмотреть на награду, выставленную в холле ледового дворца «Арена Мытищи», пришли юные спортсмены и чемпион мира, Европы и олимпийских игр, хоккеист Виктор Шалимов.
После Мытищ кубок отправится в другие города страны, в которых живут игроки команды «Химик», одержавшей победу в этом хоккейном сезоне.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил команду «Химик» из Воскресенска с победой в своем Telegram-канале.
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