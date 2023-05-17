Подмосковье 17 мая 2023, 11:23 Кубок Петрова привезли в ледовый дворец в Мытищах

Читать 360tv в

Хоккеисты из Мытищ привезли в округ кубок Петрова. Он выставлялся в ледовом дворце «Арена Мытищи» только один день.

Кубок Петрова в Мытищи привезли выпускники спортшколы — хоккеисты Дмитрий Куликов и Даниэль Усманов.

Реклама

Посмотреть на награду, выставленную в холле ледового дворца «Арена Мытищи», пришли юные спортсмены и чемпион мира, Европы и олимпийских игр, хоккеист Виктор Шалимов.

После Мытищ кубок отправится в другие города страны, в которых живут игроки команды «Химик», одержавшей победу в этом хоккейном сезоне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил команду «Химик» из Воскресенска с победой в своем Telegram-канале.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».