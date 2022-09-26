Кубок округа по спортивной аэробике прошел в Солнечногорске | 360°

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Кубок округа по спортивной аэробике прошел в Солнечногорске

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В соревнованиях по спортивной аэробике приняли участие спортсмены от 12 до 17 лет. Выступления оценивали по сложности элементов, качеству исполнения и артистизму.

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В Спортивной школе № 1 прошел кубок Солнечногорска по аэробике. 56 воспитанников местных секций в возрасте 12-14 лет и 15-17 лет состязались в номинациях соло, пара, трио и группа.

«Подготовка началась еще летом, потому что многие команды выезжали на сборы в разные регионы. И в нашем городском округе, и в Одинцовский район мы ездили, и на юг», — рассказала главная судья соревнований Наталья Микотина.

Кроме домашних соревнований, ребята регулярно ездят на всероссийские турниры и привозят титулы и награды.

Старший тренер сборной Подмосковья подчеркнул, что именно спортсмены из Солнечногорска занимают порядка 80% от состава областной команды.

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