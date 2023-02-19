Подмосковье

19 февраля 2023, 17:08

Кубок Москвы по биатлону прошел в Пушкино

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В Пушкинском округе провели Кубок Москвы по биатлону. Он прошел в спортивно-стрелковом комплексе «Биатлон».

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Как отметил тренер Андрей Зайцев, участники соревнований продемонстрировали высокий уровень подготовки.

«Ребята стараются, борются за победу. К сожалению, стрельба немного подводит

лидеров, но это не повод отчаиваться. Наоборот, это определенный стимул для

работы над ошибками», — сказал Андрей Зайцев.

Поддержать спортсменов пришло много зрителей, уточнили в пресс-службе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об улучшении электроснабжения в Пушкино.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены

Пушкино

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