19 февраля 2023, 17:08
Кубок Москвы по биатлону прошел в Пушкино
В Пушкинском округе провели Кубок Москвы по биатлону. Он прошел в спортивно-стрелковом комплексе «Биатлон».
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Как отметил тренер Андрей Зайцев, участники соревнований продемонстрировали высокий уровень подготовки.
«Ребята стараются, борются за победу. К сожалению, стрельба немного подводитлидеров, но это не повод отчаиваться. Наоборот, это определенный стимул для работы над ошибками», — сказал Андрей Зайцев.
Поддержать спортсменов пришло много зрителей, уточнили в пресс-службе.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об улучшении электроснабжения в Пушкино.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
Пушкино
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