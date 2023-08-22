Подмосковье 22 августа 2023, 21:18 Кубок Игоря Акинфеева по футболу в Химках завоевала детская команда «Локомотива» Химки — бронзовый призер Кубка Акинфеева / Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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В Химках завершился футбольный турнир среди детей 2011 года рождения на кубок Игоря Акинфеева. Победителем стал клуб «Локомотив» из Москвы. Ребята получили трофей из рук знаменитого футболиста, сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

В соревнованиях участвовали 16 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Нижнего Новгорода, Тулы, Тольятти, Минска, Ростовской области. Подмосковье представили команды «Мастер-Сатурн», «Химки» и «Витязь».

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«Нашему турниру уже 5 лет. Я очень счастлив, что мы с каждым годом становимся все больше, растем в профессиональном плане, в расширении турнира. Команды, которые приезжают — это лучшие и самые сильные академии нашей страны», — сообщил Акинфеев.

В финале встретились «Локомотив» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Жители Северной столицы уступили со счетом 5:0. Третье место турнира занял футбольный клуб «Химки». С ними сыграла команда «Чайка» из Ростовской области. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу подмосковного коллектива.

«Идея турнира принадлежит губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву и Игорю Акинфееву — легендарному вратарю. Начиналось все с небольшого турнира, а сегодня в нем участвуют практически все ведущие детские футбольные академии», — заявил министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов.

Второй раз в истории турнира вторые команды в группе разыграли отдельный кубок в круговом турнире по правилам кипербола. В этом году его завоевали футболисты ЦСКА.

Лучшим защитником признали Германа Вайцеховского из «Зенита», лучшим бомбардиром — Егора Люсина из «Локомотива», лучшим нападающим — Максима Мартенса из «Химок», лучшим голкипером стал Григорий Макарычев из «Локомотива».

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