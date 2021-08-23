Кубок городского округа по футболу разыграли в Котельниках

В Котельниках разыграли кубок городского округа по футболу. По итогу турнира победителем стала команда «Силикат». А осенью любителей футбола ждет открытый чемпионат, где организаторы ожидают еще больше участников.

Игра в футбол для каждого из участников турнира — это нечто большее, чем просто спорт. Этих соревнований спортсмены ждут, чтобы не только погонять мяч, но и пообщаться, получить адреналин и новые эмоции.

«Футбол — это не просто игра. Это жизнь на самом-то деле. Это много эмоций, много всего. На самом деле — это не просто спорт», — поделился Никита Цыганов, участник турнира.

По регламенту турнира матчи проходили восемь на восемь на двух футбольных полях размером 60 на 35 метров. Любой желающий мог принять участие. Для этого необходимо было собрать свою команду — восемь полевых игроков и не более семи запасных. В этот раз заявились шесть команд.

«Подобного рода турниры мы организовываем несколько раз в год именно с привлечением жителей городского округа. Цель — популяризация массового спорта, пропаганда здорового образа жизни», — рассказал Игорь Краевой, заместитель начальника Управления развития социальной сферы администрации городского округа Котельники.

К футбольным баталиям присоединился и глава округа Сергей Жигалкин в роли защитника. Команда градоначальника выступила за администрацию города.

«Защищать всегда сложно. Здесь самое главное азарт, сама игра. И в любом случае, побеждает хорошее настроение», — отметил Сергей Жигалкин, глава Котельников.