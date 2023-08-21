Подмосковье 21 августа 2023, 15:33 Кубок главы округа разыграли 20 команд на турнире по гольфу в Дмитрове пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

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Турнир по гольфу на Кубок главы округа прошел в Дмитрове. Эти соревнования традиционно проводятся в конце лета. Участие в них приняли 40 любителей и профессиональных гольфистов в составе 20 команд.

Турнир проходил на территории гольф-клуба Dmitrov Golf Resort в Курове. Участников приветствовал один из организаторов состязаний Владислав Юденков. Он подробно рассказал о регламенте игры.

Соревнования организовали по командному принципу. Участники начали игру одновременно со всех лунок. Это позволило сократить время проведения турнира. Команды прошли дистанцию в среднем за четыре часа.

Обладателями Кубка главы Дмитровского городского округа стали Сергей Самарин и Сергей Лазарев, набравшие по 43 очка. Второе место заняли Ирина и Николай Юденковы, а 3-е место досталось Анатолию Журавлеву и Сергею Коровкину.

Елена Нестеренко выполнила самый длинный и самый близкий к флагу удары среди женщин. Самый длинный удар у мужчин сделал Илья Гарбар, а самый точный — Сергей Самарин.

«Гольф набирает популярность у людей, ведь эта игра позволяет быть в хорошей физической форме, развивать точность и глазомер, терпение и выдержку, учит продумывать стратегию, тренирует пространственную ориентацию и дарит хорошее настроение. <…> В этом году в нескольких школах округа открыты бесплатные секции гольфа, где дети знакомятся с игрой, учатся этому олимпийскому виду спорта», — отметил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Он добавил, что эта игра набирает популярность среди жителей. Сегодня в округе открыты уже четыре поля для гольфа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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