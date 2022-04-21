Кубок главы Дмитровского округа Подмосковья по гольфу пройдет 25 июня

В конце июня в гольф-клубе «Сильные фигуры» (деревня Курово) состоится Кубок главы Дмитровского округа Московской области. В дальнейшем мероприятие станут проводить на постоянной основе. Об этом «360» рассказал представитель оргкомитета международного фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» Евгений Ковтун.

«Первый турнир по гольфу пройдет 25 июня. Мы решили назвать его Кубком главы Дмитровского округа, сделать постоянным и пригласить много клубов со всей страны», — сообщил Ковтун.

Он назвал Дмитровский округ «Меккой российского гольфа». Дело в том, что там самое большое количество гольф-полей. Кроме того, этот спорт является одним из самых популярных.

«Сильные фигуры» станут партнером и спонсором мероприятия. Почетным гостем всех турниров, которые проводятся под эгидой фестиваля, является глава Дмитровского городского округа Подмосковья — Илья Поночевный.

В этом году «Сильные фигуры» уже организовали самостоятельный детский турнир по шахматам в Екатеринбурге с участием более 300 ребят, который также станет ежегодным. А с 17 по 19 июня в Новой Москве «по желанию игроков и участников» проведут масштабный турнир по теннису, на который приедут известные спортсмены.

«Будем продолжать играть в керлинг-гольф, может быть, попробуем фут-гольф — когда футбольным мячом играют на гольф-поле. Но все равно мы сосредоточены на продвижении гольфа, это наш любимый вид спорта», — отметил Ковтун.