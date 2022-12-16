Подмосковье 16 декабря 2022, 08:04 Кубок главы Богородского округа разыграли команды КВН в Ногинске

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Финальные игры Богородского сезона КВН на Кубок главы прошли в Ногинске. Команды встретились на сцене Центра образования для детей и взрослых. После выступления Игорь Сухин поздравил победителей и вручил им заслуженные награды.

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Участие в финале приняли пять команд: «Вжик» Ногинского филиала МГОУ, «Люди ИКС» колледжа «Энергия», «Нам снова 15» — сборная Богородского округа, «Альтернативная жизнь» ногинского филиала Московского областного медицинского колледжа № 3 и «Конект» молодежного центра «Юность».

«Приятно, когда появляется повод говорить не только о тревогах сегодняшнего дня. Потому что мы, россияне, народ такой — во все времена реагируем на вызовы со здоровой иронией. И игры КВН тому подтверждение. Наша лига КВН существует с 2004 года. Но я вижу, как в последние три года наша основная команда сильно прогрессирует, а значит, развивается и вся Богородская лига», — отметил глава городского округа Богородский Игорь Сухин.

Кубок главы выиграла команда «Нам снова 15». Второй стала команда «Конект», а третьей — «Люди ИКС». Победителем Богородского сезона КВН стала команда «Конект».

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