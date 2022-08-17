Кубок Федерации игроков в конное поло разыграют в Подмосковье

Розыгрыш Кубка Федерации игроков конного поло пройдет в Подмосковье 21 августа. Турнир состоится в селе Целеево в формате светского пикника, и каждый гость сможет выиграть памятные подарки.

Конное поло — сложная игра, которая требует хороших навыков управления лошадью. На мероприятии будут работать ведущий и фотографы. Гостей пригласят прогуляться по игровому полю, чтобы поискать на нем «счастливую подкову».

Соревнования начнутся в 14:00 в «Московском Поло Клубе». Организация стала ключевой для продвижения дисциплины в России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как узнать обо всех событиях Подмосковья онлайн. Для этого он посоветовал использовать туристический портал региона.