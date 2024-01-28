Подмосковье 28 января 2024, 20:21 Кубок Александра Легкова объединил более 1000 лыжников со всего Подмосковья Участие в Кубке Легкова в Наро-Фоминске приняли более 1000 лыжников Подмосковья Freepik

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Традиционный Кубок олимпийского чемпиона Александра Легкова прошел в Наро-Фоминске. Участие в нем приняли более 1000 лыжников со всего региона, сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

«С каждым годом нас все больше. Самое главное, что все больше и больше детей, это очень радует», — заявил Александр Легков.

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Чемпион выразил надежду, что Кубок и дальше будет масштабироваться, и его начнут проводить в других городах Подмосковья.

«Абсолютно неважно, как будут называться соревнования, главное — приобщать детей к спорту, чтобы у нас становилось все больше и больше олимпийских чемпионов», — подчеркнул Легков.

Спортсмен поблагодарил организаторов турнира и спонсоров и отметил, что в этом году погода благоволила лыжникам.

Трасса с несколькими дистанциями пролегала вдоль парка «Елагино». Выбор длины зависел от уровня подготовки и возраста лыжников. На массовый старт вышли любители спорта всех возрастов: в младшей категории участвовали дети до 10 лет, в возрастной — спортсмены старше 61 года.

Постоянным местом проведения Кубка является Наро-Фоминский городской округ, соревнования проводят уже в четвертый раз, и с каждым годом количество участников растет.

«Все начиналось с небольшого пилотного проекта, а теперь это уже очень масштабные соревнования», — рассказал организатор турнира, заместитель председателя Московской областной думы Олег Рожнов.

Кубок олимпийского чемпиона Александра Легкова проводят в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».