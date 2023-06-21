21 июня 2023, 16:49
Жители Реутова приютили спасенного щенка из ЛНР
Жительница Реутова, волонтер отряда «Скорая Z помощь» Анастасия Николаенко приютила трехмесячного щенка-девочку, которую привезли из Луганской Народной Республики. Сперва девушка взяла питомца на время, но муж уговорил оставить животное в семье.
Собаку шоколадного цвета назвали Кубой. Питомица быстро привязалась к новым хозяевам и не хотела их покидать.
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«У Кубы все отлично, освоилась практически сразу же. Мы свозили ее к ветеринару — для нее это был новый опыт, причем не самый приятный. Обиделась на нас. Пришла домой, мишку своего притащила и спала с ним», — рассказала волонтер.
Все необходимые процедуры для правильного развития трехмесячного щенка выполнены, собака полностью здорова. В ближайшее время в визитах к ветеринарам Куба не нуждается, сейчас игривый и задорный щенок чувствует себя хорошо — ездит на дачу, играет и отлично вживается в любые роли. Кроме нее, у Анастасии Николаенко живут также две собаки породы шпиц и питомец чихуахуа.
«С другими домашними дружит. У нее есть лучшая подружка Стеша. Любит все, особенно есть зарядки. Пока она маленькая, зубы еще не поменялись, ну что поделаешь. Попрощались уже с девятью зарядками и двумя парами кроссовок. Но это скоро пройдет, просто терпеливо ждем», — добавила хозяйка Кубы.
Жизнью щенка интересуются также и участники СВО, которые передали собаку волонтерам. Несколько раз в месяц Анастасия отправляет им фото с Кубой.
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