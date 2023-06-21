Подмосковье 21 июня 2023, 16:49 Жители Реутова приютили спасенного щенка из ЛНР Фото: Анастасия Николаенко

Читать 360tv в

Жительница Реутова, волонтер отряда «Скорая Z помощь» Анастасия Николаенко приютила трехмесячного щенка-девочку, которую привезли из Луганской Народной Республики. Сперва девушка взяла питомца на время, но муж уговорил оставить животное в семье.

Собаку шоколадного цвета назвали Кубой. Питомица быстро привязалась к новым хозяевам и не хотела их покидать.

Реклама

«У Кубы все отлично, освоилась практически сразу же. Мы свозили ее к ветеринару — для нее это был новый опыт, причем не самый приятный. Обиделась на нас. Пришла домой, мишку своего притащила и спала с ним», — рассказала волонтер.

Все необходимые процедуры для правильного развития трехмесячного щенка выполнены, собака полностью здорова. В ближайшее время в визитах к ветеринарам Куба не нуждается, сейчас игривый и задорный щенок чувствует себя хорошо — ездит на дачу, играет и отлично вживается в любые роли. Кроме нее, у Анастасии Николаенко живут также две собаки породы шпиц и питомец чихуахуа.

«С другими домашними дружит. У нее есть лучшая подружка Стеша. Любит все, особенно есть зарядки. Пока она маленькая, зубы еще не поменялись, ну что поделаешь. Попрощались уже с девятью зарядками и двумя парами кроссовок. Но это скоро пройдет, просто терпеливо ждем», — добавила хозяйка Кубы.

Жизнью щенка интересуются также и участники СВО, которые передали собаку волонтерам. Несколько раз в месяц Анастасия отправляет им фото с Кубой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье. Туда могут обратиться военнослужащие и члены их семей для решения важных вопросов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».