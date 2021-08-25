В работе ЖКХ есть некоторые проблемы, но этой темы не нужно бояться, потому что там есть и серьезные достижения. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время выступления на партийной региональной конференции «Единой России» на территории усадьбы Архангельское.

Но несмотря на достигнутое, опросы показывают, что люди хотят других улучшений в ЖКХ.

«Давайте дальше, меняйте, не только обеспечивайте чистой водой. Здесь есть достижения, хотя те шесть ВЗУ, которые мы не построили в Пушкинском районе, тоже должны быть сделаны как можно быстрее. Эта программа будет продолжена, но система ЖКХ, благодаря президентским проектам, у нас тоже претерпевает серьезные изменения. Это не только Щелковские очистные — об этом надо говорить, — но еще 11 самых мощных очистных сооружений будут модернизированы по программе президента в ближайшее время», — отметил Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что система ЖКХ должна быть прозрачной. Сейчас в Подмосковье в основном работают частные управляющие компании — муниципальные есть, но только в определенных случаях. Однако УК не может жить своей жизнью, когда речь идет о командной работе.

«Потому что через работу УК, через лампочки или чистый подъезд каждый человек тоже воспринимает, насколько удовлетворяется его запрос. Мы дальше будем активно сопровождать управляющие компании, партнерствовать с ними. И, конечно, кто, извините меня, валяет дурака, у нас такому места не должно быть», — заключил Воробьев.