Кто ставит музыку пенсионерам? Массовую дискотеку для бабушек и дедушек устроили в Реутове

Проект «Активное долголетие» перешел на новый уровень. Теперь для пенсионеров решили устраивать самые настоящие массовые дискотеки. В Реутов из Балашихи, Королева, Мытищ, Люберец и Электростали приехали более 250 пенсионеров.

Для начала учитель танцев разучивал с бабушками и дедушками движения. А потом они уже могли пуститься в свободный пляс.

Источник фото: телеканал «360»

А после разминки собравшихся ждал настоящий артист из мира электронной музыки, которого обычно можно увидеть лишь в модных ночных клубах — диджей MAKHAY.

Источник фото: телеканал «360»

Как опытный диджей, MAKHAY прекрасно чувствовал публику и периодически давал возможность своим слушателям окунуться в ностальгическое прошлое.

Источник фото: телеканал «360»

Все подробности вечеринки — в сюжете «360».