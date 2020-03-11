    11 марта 2020, 22:12

    Кто ставит музыку пенсионерам? Массовую дискотеку для бабушек и дедушек устроили в Реутове

    Анастасия Максимовских, Максим Беспалов

    Проект «Активное долголетие» перешел на новый уровень. Теперь для пенсионеров решили устраивать самые настоящие массовые дискотеки. В Реутов из Балашихи, Королева, Мытищ, Люберец и Электростали приехали более 250 пенсионеров.
    Кто ставит музыку пенсионерам? Массовую дискотеку для бабушек и дедушек устроили в Реутове

    Для начала учитель танцев разучивал с бабушками и дедушками движения. А потом они уже могли пуститься в свободный пляс.

    Кто ставит музыку пенсионерам? Массовую дискотеку для бабушек и дедушек устроили в Реутове | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    А после разминки собравшихся ждал настоящий артист из мира электронной музыки, которого обычно можно увидеть лишь в модных ночных клубах — диджей MAKHAY.

    Кто ставит музыку пенсионерам? Массовую дискотеку для бабушек и дедушек устроили в Реутове | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Как опытный диджей, MAKHAY прекрасно чувствовал публику и периодически давал возможность своим слушателям окунуться в ностальгическое прошлое.

    Кто ставит музыку пенсионерам? Массовую дискотеку для бабушек и дедушек устроили в Реутове | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Все подробности вечеринки — в сюжете «360».