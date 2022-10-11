«Кто, кроме нас». Мобилизованный житель Балашихи поделился своим взглядом на участие в СВО | 360°

Эксклюзив 11 октября 2022, 15:58 Поделиться Telegram

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Viber «Кто, кроме нас». Мобилизованный житель Балашихи поделился своим взглядом на участие в СВО Житель Балашихи поделился своим мнением о значении частичной мобилизации

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Получивший повестку житель Балашихи в беседе с «360» поделился своим мнением о частичной мобилизации. Мужчина напомнил, что на призыв Родины нужно отвечать и отправляться защищать свою страну, родных и близких.

«Кто кроме нас будет своих близких, своих родных защищать, свою страну? Мы идем ради нашей страны. Настрой боевой. Конечно, все обязательно будет прекрасно и по возврату домой мы будем героями», — сказал собеседник «360».

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Мужчине 32 года, повестку он получил в понедельник. Раньше служил в армии и спецбатальоне МВД Москвы.

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«Опыт есть, безусловно. Мои родственники, когда была объявлена 21 сентября частичная мобилизация, мою позицию все знают, потому что служу в МВД. Если надо — значит надо. Родина приказала, значит приказала», — заключил он.

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