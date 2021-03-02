Кто доживет до ста? Быстрый ответ теперь могут дать ученые из Дубны

Ген долголетия — именно так называют особенности ДНК, при которых его обладатель может жить гораздо дольше, чем среднестатистический человек. Молодой ученый из Дубны Настя Иванова и ее научный руководитель Елена Кравченко изобрели тест, при котором ген долголетия можно обнаружить буквально за три часа.

К таким генам относится ген «Фокса триам». И у разных людей в геноме находятся разные варианты в геноме этого гена. Один из этих вариантов приблизительно в полтора раза увеличивает вероятность дожить до 100 лет Елена Кравченко начальник сектора молекулярной генетики клетки ОИЯИ, руководитель проекта

А то и больше ста. Дело в том, что этот ген, который ученые еще называют точкой, в мире уже достаточно хорошо изучен. Подробные исследования были проведены в Европе и в Китае еще 7 лет назад. В результате доказано, что практически всех долгожителей объединяет этот самый ген. Отмечены там и факторы, влияющие на его наличие. Например, наследственность.

«Это генетически наследуемый признак. То есть, если у мамы и папы были в роду долгожители, то у ребенка выше шансов, что у него будет долгая и счастливая жизнь», — говорит инженер группы молекулярной генетики клетки ОИЯИ, соавтор изобретения Анастасия Иванова.

Однако при рождении человек, вопреки всем факторам, или имеет ген долголетия, или нет. И вот определить это до недавнего времени было нельзя. Вернее, можно, но только в научных целях.

«Есть разные способы исследовать ДНК. Есть микрочипы, которые могут для этого использоваться, но они дорогие. Они очень тяжело делаются», — объяснила Анастасия Иванова.

Молодой ученый Настя Иванова и ее научный руководитель Елена Кравченко совершили настоящую революцию — они изобрели тест, при котором ген долголетия можно обнаружить буквально за три часа и при минимальных затратах. Достаточно взять для этого у человека кровь.

Мы сделали тест-систему, зонды для ПЦР, которые можно сопоставить на эти реакции. Мы провели исследования на выборках людей, которые добровольно сдали кровь и были готовы участвовать в исследовании, установили, что эта система работает, и получили патент на него Анастасия Иванова инженер группы молекулярной генетики клетки ОИЯИ, соавтор изобретения

В добровольном исследовании участвовало 50 человек. Среди них оказалось пять потенциальных долгожителей.

Теперь этот тест может использоваться в общедоступной медицине, особенно в персонифицированной. Правда, патент на изобретение принадлежит Общенациональному институту ядерных исследований. Захочет ли он использовать это изобретение в коммерческих целях — еще под вопросом.