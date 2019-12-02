Кто быстрее? «360» протестировал на скорость метро и МЦД

Пассажиры оценили новую станцию МЦД-2 — «Волоколамскую». На нее можно попасть с одноименной станции метро. Поездки стали комфортнее. Но экономит ли новый маршрут время? «360» поставил эксперимент.

Станцию «Волоколамская» на втором диаметре пассажиры только начинают осваивать. Пока работа идет в тестовом режиме — и здесь, и на других станциях МЦД проезд бесплатный. Но большинство пассажиров больше волнует, смогут ли они сэкономить не деньги, а время.

МЦД-2 «Курско-Рижский», на котором расположена «Волоколамская» связывает подмосковный Красногорск с Подольском. Поезда ходят с интервалом в пять-семь минут. Добраться можно и в центр — на Курский вокзал.

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Чтобы оценить, скорость поездов, съемочная группа «360» провела эксперимент: проехала от станции «Волоколамская» до Курского вокзала на МЦД и метро. В вагон «Иволги» зашли в 07:50, а в метро — в 07:40.

Первые пассажиры МЦД новый вид транспорта уже оценила. Например, Анастасия Громова пересела на линию МЦД сразу после того, как они открылись.

«Тут как-то удобнее: свободнее, мест больше. Поезда часто ходят», — отметила жительница Нахабина Анастасия Громова.

Выбор пассажиров можно понять. Новый городской поезд «Иволга» просторнее, чем вагоны метро, в каждом есть система обеззараживания воздуха, чтобы в период сезонного гриппа пассажиры чувствовали себя в безопасности. Есть также туалет и бесплатный Wi-Fi. Кроме этого, смотреть пассажирам придется не на темный туннель, как в метро, а на столичные пейзажи. Метро, конечно, тоже спасение для жителей столицы и области, но часы пик выдерживают не все. А вот цена поездки что там, что на МЦД — одинаковая.

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Оплата проезда на МЦД зависит от тарифной зоны. Например, от станции «Волоколамская» до «Курской» маршрут пролегает в тарифной зоне «Центральная». Когда валидаторы заработают, пассажиры будут тратить на поездку 38 рублей. Еще есть тарифные зоны «Пригород» и «Дальняя». Чтобы не запутаться, на сайте столичного метрополитена можно рассчитать стоимость на тарифном калькуляторе: введите станцию отправления и пункт прибытия и получите итоговую сумму.

Итак, дорога на МЦД заняла 32 минуты, а на метро — 46 минут. Вывод можно сделать однозначный — на МЦД быстрее и удобнее.

Но Московские центральные диаметры не заменят подземку. По сути, это — новые наземные ветки метро, которые теперь связывают столицу с областью. Но если привычный маршрут удобнее и быстрее преодолеть на МЦД, то почему бы не выбраться из темного метрополитена на свет?