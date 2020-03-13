Кто будет ждать тебя после? Подмосковный Хатико 15 лет живет у памятника погибшим хозяевам

В деревне Якимово под Черноголовкой живет подмосковный Хатико. Собака днями и ночами сидит на обочине дороги возле разбитой могильной плиты. 15 лет назад на этом месте погибла молодая семья. В той машине ехал щенок. Люди погибли, а щенок выжил. И вот уже полтора десятилетия не сходит со своего боевого поста, охраняя покой ушедшей семьи.

Родственники, приехавшие ставить памятник, зачем-то привязали к нему собаку и уехали, не став забирать. Когда дней через шесть собаку нашли и отвязали, она никуда не ушла. Ни сразу, ни через несколько лет. Так в деревне стало на одного постоянного жителя больше.

Источник фото: телеканал «360»

«Семья не местная, они ехали с дач, случилась авария, они погибли, а пес остался. Его пару раз пытались забрать в деревню Черноголовка жители, но он уходит. И возвращается сюда, где погибли его хозяева», — рассказывает староста деревни Якимово Владимир Кузнецов.

Источник фото: телеканал «360»

Для многих за это время собака стала своей. Те, кто знает эту историю и едет мимо, всегда останавливается, чтобы положить корм возле будок. Галина, как и многие местные, специально приезжает, чтобы проверить подопечную.

Источник фото: телеканал «360»

«Я [захожу], когда хожу за грибами или куда. У меня свои две собаки, обе из приюта. И мне жалко просто ее. У нее такие печальные глаза всегда», — делится жительница деревни Якимово Галина.

Источник фото: телеканал «360»

В какой-то момент у охранницы появилась стая, а потом и жилье. Будки поставили друзья погибшей семьи, чтобы собака могла прятаться от непогоды. Но их постоянно сносили дорожные службы, потому что не положено. Но проходило 2–3 месяца — и жилье вырастало по новой.

Источник фото: телеканал «360»

Судя по всему, в истории наступил мир: будки перестали трогать. Но доверия к людям со стороны животного это не прибавило.

«Не подпускает к себе близко. Покормим — она постоит в стороне, мы отъедем — она подходит. А чтобы погладить — нет», — говорит староста деревни Якимово Владимир Кузнецов.

Источник фото: телеканал «360»

Такие истории очень любят в кино и книгах. Тому масса примеров в поп-культуре. И появились эти произведения не просто так.

Источник фото: телеканал «360»

Однако порой жизнь дарит такие истории, которые и не снились сценаристам кино.