facebook_pixel
    16 июня 2022, 23:45

    Ксения Шойгу рассказала, чем удивит «Гонка героев» в Подмосковье

    Организатор «Гонки героев» Ксения Шойгу о забеге в Подмосковье: будет дикий ажиотаж

    Александр Блинов, Ольга Назаркина

    В Московской области 25 июня состоится забег «Гонка Героев». Ожидается большой ажиотаж, участников удивят новыми маршрутами. Об этом в интервью «360» на полях ПМЭФ рассказала организатор проекта «Гонка Героев» Ксения Шойгу.

    Ксения Шойгу рассказала, чем удивит «Гонка героев» в Подмосковье

    «Гонка героев» в Подмосковье год от года привлекает все больше желающих испытать себя. В этом году забег состоится 25 июня. Все билеты уже раскупили. Поэтому откроют второй день регистрации.

    «Будет дикий ажиотаж. Мы откроем второй день регистрации. Билетов нет», — сообщила Шойгу.

    Соревнования пройдут на полигоне Алабино. Ксения Шойгу рассказала, что в этом году для участников подготовили новую трассу.

    «Мы удивим новым маршрутом, рельефом и препятствиями», — сказала Шойгу.

    Гонка проводится уже девять лет — она приобрела популярность благодаря самим участникам. Организаторы каждый год изучают их отзывы и прислушиваются к идеям о том, что можно обновить.

    Шойгу отметила, что такие мультиспортивные соревнования дают всесторонний эффект.

    «Триатлон — когда ты почти профессиональный бегун, то в какой-то момент хочется расширить свои границы и триатлон такой хорошее дополнение. Потому что с одной стороны бассейн укрепляет мышцы спины и мышечный корсет, а велосипед — это просто быстро можно полюбоваться видами в большем объеме, нежели когда ты бежишь», — сказала она.