Ксения Шойгу рассказала, чем удивит «Гонка героев» в Подмосковье

В Московской области 25 июня состоится забег «Гонка Героев». Ожидается большой ажиотаж, участников удивят новыми маршрутами. Об этом в интервью «360» на полях ПМЭФ рассказала организатор проекта «Гонка Героев» Ксения Шойгу.

«Гонка героев» в Подмосковье год от года привлекает все больше желающих испытать себя. В этом году забег состоится 25 июня. Все билеты уже раскупили. Поэтому откроют второй день регистрации.

«Будет дикий ажиотаж. Мы откроем второй день регистрации. Билетов нет», — сообщила Шойгу.

Соревнования пройдут на полигоне Алабино. Ксения Шойгу рассказала, что в этом году для участников подготовили новую трассу.

«Мы удивим новым маршрутом, рельефом и препятствиями», — сказала Шойгу.

Гонка проводится уже девять лет — она приобрела популярность благодаря самим участникам. Организаторы каждый год изучают их отзывы и прислушиваются к идеям о том, что можно обновить.

Шойгу отметила, что такие мультиспортивные соревнования дают всесторонний эффект.

«Триатлон — когда ты почти профессиональный бегун, то в какой-то момент хочется расширить свои границы и триатлон такой хорошее дополнение. Потому что с одной стороны бассейн укрепляет мышцы спины и мышечный корсет, а велосипед — это просто быстро можно полюбоваться видами в большем объеме, нежели когда ты бежишь», — сказала она.