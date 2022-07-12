Крытый футбольный манеж появится в Домодедове в 2023 году
В микрорайоне Северный Домодедова начали устройство котлована будущего крытого футбольного манежа. Стройка будет организована на территории стадиона «Авангард».
«На объекте завершаются работы подготовительного этапа, подрядчик приступил к устройству котлована», — сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.
Футбольный манеж рассчитан на единовременное занятие 60 человек. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят.
Новый спортивный объект возводится в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.
Строительство планируется завершить в 2023 году.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье планируется построить 563 коммерческих объекта. Их общая площадь составит 2,6 миллиона квадратных метров. Возведение объектов создаст в Подмосковье 25 тысяч рабочих мест.