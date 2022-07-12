Крытый футбольный манеж появится в Домодедове в 2023 году

В микрорайоне Северный Домодедова начали устройство котлована будущего крытого футбольного манежа. Стройка будет организована на территории стадиона «Авангард».

«На объекте завершаются работы подготовительного этапа, подрядчик приступил к устройству котлована», — сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

Футбольный манеж рассчитан на единовременное занятие 60 человек. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят.

Источник фото: телеканал «360»

Новый спортивный объект возводится в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

Источник фото: телеканал «360»

Строительство планируется завершить в 2023 году.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье планируется построить 563 коммерческих объекта. Их общая площадь составит 2,6 миллиона квадратных метров. Возведение объектов создаст в Подмосковье 25 тысяч рабочих мест.