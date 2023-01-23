Подмосковье 23 января 2023, 10:28 Крышу в доме на улице Ленина в Коломне отремонтируют после жалоб жителей

Читать 360tv в

Крышу в пятиэтажке на улице Ленина в Коломне отремонтируют после жалоб жителей на льющуюся с потолка воду в декабре. Об этом сообщили в Госжилинспекции Подмосковья.

Управляющая компания «ДГХ» начала год с ремонта крыши. Ранее жители сообщили, что в ночь с 16 на 17 декабря в их доме полилась вода с потолка, ее пришлось собирать ведрами. Инспекторы поручили устранить протечки и провести ремонт. Работы провели 27 декабря.

Реклама

«По существующим законодательным нормам причины протечек с кровли локального характера УК должна устранять в течение суток с момента поступления заявки. Трое суток отводится на ремонт, если протечки выявили в перекрытиях», — рассказала глава ГЖИ Ольга Федина.

Реклама

Она добавила, что сроки могут быть другими, если компания договорилась с жителями заранее.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».