Подмосковье 22 ноября 2022, 18:16 Крышу насосной станции отремонтировали в Павловском Посаде

Читать 360tv в

Капитальный ремонт крыш насосных станций проводится в Павловском Посаде и Орехово-Зуеве. Работы по первому адресу уже завершены.

Реклама

Насосная станция № 1 находится в Орехово-Зуевском городском округе и является важной точкой системы водоснабжения, которая обеспечивает потребности местного населения и подает воду на насосную станцию № 2. Этот пункт питает водопроводы Павловского Посада и поселка Большие Дворы. Капитальный ремонт крыш проводится на обоих объектах.

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский рассказал, что для проведения работ заключен контракт с подрядчиком. Он устранит протечки на крышах зданий, застелет новое покрытие, выполнит теплоизоляцию. Ремонт начался в сентябре и на насосной станции № 2 уже завершен. В Орехово-Зуеве работы продолжаются.

Насосные станции № 1 и № 2 являются филиалами компании «Коммунальные системы Московской области», подведомственной региональному МинЖКХ.

В ведомстве 22 ноября сообщили о запуске нескольких новых котельных в округе Шатура. Это объекты в деревне Голыгино, в поселке Мещерский Бор, поселке Черусти и в деревне Бордуки.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».