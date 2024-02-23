Подмосковье 23 февраля 2024, 17:48 Крышу многоквартирного дома на улице Космонавтов в Дмитрове отремонтируют к концу марта Источник фото: Евгений Рой

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Ремонт крыши многоквартирного дома на улице Космонавтов, 2 в Дмитрове завершился на 80%. Работы начались в январе, окончательно отремонтировать кровлю планируется к концу марта.

Качество и сроки ремонта кровли контролируют специалисты регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.

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Всего в Дмитровском городском округе в этом году отремонтируют 55 крыш в многоквартирных домах, а ознакомиться с адресной программой капремонта можно на интерактивной карте Фонда капремонта Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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