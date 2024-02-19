Подмосковье 19 февраля 2024, 20:41 Крышу дома в микрорайоне Лесхоз Солнечногорска отремонтируют до 1 марта Источник фото: Валентина Максимова

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Крышу дома № 34 в микрорайоне Лесхоз в поселке Поварово отремонтируют к 1 марта. Работы идут по графику в рамках капитального ремонта здания 1963 года постройки.

Рабочие установили стропильную систему и начали монтаж металлической черепицы. Капитальный ремонт дома начался в январе, который пришлось остановить на несколько дней из-за сильных снегопадов.

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Бригада рабочих из шести человек планирует закончить работы в срок, а весной приступить к отделке фасада.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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