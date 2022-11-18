Подмосковье 18 ноября 2022, 13:01 Крышу дома в Электростали починили после жалобы жителей

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Управляющая компания из Электростали отремонтировала вальмовую крышу четырехэтажного дома после жалобы жителей в Госжилинспекцию. Ведомства проконтролировало проведение работ, сообщила его глава Ольга Федина.

Шиферное покрытие крыши дома на Советской улице повредилось, из-за чего в верхней квартире произошло протечка. После жалобы в ГЖИ инспекторы отправили информацию в управляющую компанию, после чего кровлю привели в порядок.

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Крыши домов в Подмосковье ежегодно проверяют перед началом холодов, рассказала Ольга Федина. Вальмовые крыши особенно сложные для этой работы, поэтому для качественного осмотра нужны разбирающиеся специалисты.

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«Но это не оправдывает халатной невнимательности УК к состоянию и содержанию общего имущества собственников. К счастью, нарушение оперативно устранили и успели до зимы», — добавила она.

Ранее глава МинЖКХ региона Антон Велиховский сообщил об улучшении условий жизни более чем двух миллионов человек в Подмосковье благодаря капремонту. Об этом он доложил губернатору Андрею Воробьеву на заседании правительства.

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