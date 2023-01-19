Подмосковье 19 января 2023, 10:21 Крышу дома в Бронницах привели в порядок после обращения жильца

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Госжилинспекция проверила, как ведется работа по обращению жителя Бронниц о нарушении в содержании кровли. Управляющая компания исправила недочет.

Сообщение из Бронниц поступило в единую диспетчерскую службу региона. Житель пожаловался на недобросовестное содержание кровель многоквартирных домов. Управляющая компания под контролем подмосковной Госжилинспекции исправила недочеты.

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Руководитель ведомства Ольга Федина напомнила, что коммунальщики должны очищать крыши от сосулек и снежных свесов максимально оперативно. На это дается от одного до трех световых дней. Небольшие ремонты покрытия кровли проводятся в течение суток. На устранение повреждений водостоков дается пять дней.

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Если эти требования не соблюдаются, жители должны обратиться в свою управляющую компанию, а при отсутствии реакции со стороны коммунальщиков — на портал ЕДС МО.

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