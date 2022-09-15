Крышу дома на Заводской улице в поселке Софрино в Пушкино отремонтируют до 15 октября | 360°

Подмосковье 15 сентября 2022, 14:28 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Крышу дома на Заводской улице в поселке Софрино в Пушкино отремонтируют до 15 октября

Читать 360tv в

Госжилинспекция обнаружила нарушения на крыше по Заводской улице в поселке Софрино в Пушкино. В ведомстве сообщили, что управляющая компания устранит недочеты до 15 октября.

Найденные нарушения могут негативно повлиять на сохранение тепла в доме в зимний период. Чтобы проверить, как с их ликвидацией справилась УК, Госжилинспекция проведет повторный облет дома.

Реклама

«Подготовка к отопительному периоду официально завершается 15 сентября, но это отнюдь не значит, что осмотры и обследования выполненных УК работ закончатся. Обходы, облеты с квадрокоптером, оценка сделанного и сама подготовка к зиме продолжаются», — отметила глава ГЖИ Ольга Федина.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о старте подачи тепла в социальные учреждения Подмосковья. Отопление пришло в школы, детские сады и больницы региона.

0 0 0 0 0 0