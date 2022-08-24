Крышу дома на улице Козлова в Коломне починили из-за протечек

Крышу двухэтажного дома на улице Козлова в Коломне отремонтировали благодаря Госжилинспекции Подмосковья. Управляющая компания начала работы еще зимой. Об этом сообщила глава ведомства Ольга Федина.

Жители рассказали, что зимой крыша съехала вместе со льдом и снегом. Коммунальщики залатали ее и пообещали полноценно отремонтировать летом, однако делать это не спешили. Как итог — постоянные протечки во время дождя.

«Временные меры по починке кровли оказались не слишком эффективным и люди полгода жили в ненормальных условиях. В такой ситуации может возникнуть вопрос о профессиональном соответствии УК», — отметила Ольга Федина.

УК смогла сделать ремонт за две недели и отчиталась Госжилинспекции. Теперь жильцы могут не бояться приближающейся осени.

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