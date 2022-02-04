Крышу детского сада поселка Авангард в Серпухове капитально отремонтируют

Кровлю детского сада поселка Авангард в Серпухове вскоре капитально отремонтируют. Родители жаловались, что крыша протекала, а потолки осыпались. Зимой ситуация ухудшилась, но в апреле здесь начнется масштабное обновление.

Одна из жалоб поступила на портал «Добродел». Временно исполняющий обязанности главы городского округа Сергей Никитенко поручил своим заместителям приехать и изучить проблему.

На место отправились Ольга Сидоркина и Андрей Севрюгин. Оказалось, что зимой из-за нарушения гидроизоляции крыши появились протечки.

Но еще в прошлом году детский сад включили в программу капитального ремонта кровли.

Старт работ запланировали на апрель 2022 года, как только наступят благоприятные погодные условия пресс-служба администрации Серпухова.

Сейчас в детском саду около 25 ребят. Чтобы им не оставаться в непригодных условиях, родителям предложили на время перевести детей в дошкольные центры соседних населенных пунктов.

Такой вариант устроил уже семь семей. Они воспользовались возможностью и отправили ребят в ближайшие сады.

Но для тех, кто не сможет этого сделать, с понедельника будет доступно посещение сада в отремонтированной групповой ячейке.