Состояние крыш в Воскресенске проверили с помощью дронов | 360°

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(обновлено: 06 сентября 2022, 19:07)

Состояние крыш в Воскресенске проверили с помощью дронов

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Серию контрольных облетов для проверки состояния крыш провели специалисты Госжилинспекции с помощью дронов. Обследование кровель Воскресенска не выявило серьезных нарушений.

Мониторинг Госжилинспекция провела без взаимодействия с управляющими компаниями. Квадрокоптеры пролетели над крышами 16 многоквартирных домов на улицах Зелинского, Кагана, Колина и Менделеева. Это здания от 1962 до 2014 годов постройки разной высоты (от четырехэтажек советских времен до современных высоток). Крыши тоже везде разной формы: плоские чердачные и бесчердачные, двускатные и вальмовые. Все они подверглись тщательной проверке дронами, которые зафиксировали текущее положение дел. Благодаря технике специалистам удалось разглядеть состояние покрытия и мельчайших элементов: планок примыкания, выходов вентиляционных и водосточных шахт, парапетов, ограждений, снегозадержателей и колпаков.

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Скрупулезный осмотр подтвердил, что все крыши содержатся в рабочем состоянии и готовы к зиме. Проверка работы пяти управляющих компаний замечаний не выявила. Проверенные кровли относятся к компетенции МУП «Управление домами — Воскресенск», УК «Мицар», УК «ВДСК-Сервис», «Экстех» и ЖСК «Дружба».

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«Крыши — базовый элемент теплового контура здания. Здесь сходятся важные для жизнедеятельности всего строения системы водоотвода и вентиляции. И состояние кровель является четким маркером работы управляющих организаций по содержанию МКД в целом и подготовке дома к зиме», — отметила руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поставил задачу сформировать новую культуру работы управляющих компаний в Подмосковье.

ЖКХ

Госжилинспекция Подмосковья

Воскресенск

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