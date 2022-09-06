Состояние крыш в Воскресенске проверили с помощью дронов | 360°

Подмосковье 06 сентября 2022, 17:41 (обновлено: 06 сентября 2022, 19:07) Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Состояние крыш в Воскресенске проверили с помощью дронов

Читать 360tv в

Серию контрольных облетов для проверки состояния крыш провели специалисты Госжилинспекции с помощью дронов. Обследование кровель Воскресенска не выявило серьезных нарушений.

Мониторинг Госжилинспекция провела без взаимодействия с управляющими компаниями. Квадрокоптеры пролетели над крышами 16 многоквартирных домов на улицах Зелинского, Кагана, Колина и Менделеева. Это здания от 1962 до 2014 годов постройки разной высоты (от четырехэтажек советских времен до современных высоток). Крыши тоже везде разной формы: плоские чердачные и бесчердачные, двускатные и вальмовые. Все они подверглись тщательной проверке дронами, которые зафиксировали текущее положение дел. Благодаря технике специалистам удалось разглядеть состояние покрытия и мельчайших элементов: планок примыкания, выходов вентиляционных и водосточных шахт, парапетов, ограждений, снегозадержателей и колпаков.

Реклама

Скрупулезный осмотр подтвердил, что все крыши содержатся в рабочем состоянии и готовы к зиме. Проверка работы пяти управляющих компаний замечаний не выявила. Проверенные кровли относятся к компетенции МУП «Управление домами — Воскресенск», УК «Мицар», УК «ВДСК-Сервис», «Экстех» и ЖСК «Дружба».

Реклама

«Крыши — базовый элемент теплового контура здания. Здесь сходятся важные для жизнедеятельности всего строения системы водоотвода и вентиляции. И состояние кровель является четким маркером работы управляющих организаций по содержанию МКД в целом и подготовке дома к зиме», — отметила руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поставил задачу сформировать новую культуру работы управляющих компаний в Подмосковье.

0 0 0 0 0 0