Крыши 5 домов отремонтируют в Долгопрудном до конца года

Капитальный ремонт многоквартирных домов продолжают в Подмосковье. В рамках программы в Долгопрудном обновят крыши пяти домов. Об этом сообщили в МинЖКХ региона.

Глава министерства Антон Велиховский напомнил, что Подмосковье реализует самую масштабную программу по капремонту домов в России. По ней уже привели в порядок 8400 крыш. В этом году обновят еще 953, из них пять — в Долгопрудном. Министр добавил, что ход работ контролируют эксперты профильной организации.

«Также жители могут обратиться напрямую к руководителям Центра управления проектов фонда по конкретной территории и направлению работ. Телефоны ответственных руководителей ЦУП находятся на сайте фонда, в разделе „О Фонде“», — рассказал Велиховский.

В МинЖКХ напомнили, что на ремонт крыш в регионе действует пятилетняя гарантия. В случае, если в кровле обнаружили дефекты, подрядчик их устранит.

Узнать, где еще проведут капитальный ремонт в Подмосковье, можно на сайте ФКР.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что шесть городов Подмосковья победили во всероссийском конкурсе по благоустройству. На полученные гранты они смогут реализовать свои проекты.