Подмосковье 10 мая 2023, 18:18 Крыши 36 домов капитально отремонтируют в Сергиевом Посаде до 2025 года

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Работы по капитальному ремонту кровель многоквартирных домов продолжаются в Подмосковье. До 2025 года в Сергиевом Посаде в порядок приведут крыши в 36 МКД. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

По словам министра ЖКХ региона Антона Велиховского, к работам приступят в середине текущего года. Собственники домов смогут проконтролировать капитальный ремонт в реальном времени с помощью видеокамер. Это можно сделать на сайте Фонда капитального ремонта.

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«Все кровельные работы проводятся при строгом соблюдении мер безопасности: в непосредственной близости проведения работ сигнальной лентой обозначены границы опасных зон, исполнители при работах на высоте используют каски и страховочные тросы, а перед началом каждого рабочего дня проходит инструктаж, заполняют журналы работ и техники безопасности», — сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в этом году на модернизацию системы ЖКХ региона направят 320 миллиардов рублей.

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