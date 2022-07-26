Крупы, чай и медикаменты доставили из Химок в ДНР

Депутат городского совета Химок Артур Каримов отправился в очередную поездку в ДНР в качестве волонтера. Он планирует помогать жителям Мариуполя разбирать завалы после бомбежек.

«В Химках мы продолжаем сбор гуманитарной помощи, в настоящий момент у нас работают три пункта — Региональный ресурсный центр „Волонтеры Подмосковья“, местное отделение „Единой России“ и пункт в микрорайоне Подрезково. С начала года вместе партийцами и волонтерами мы собрали и отправили порядка 30 тонн вещей первой необходимости — питьевую воду, продукты питания, средства гигиены, одежду, бытовую технику. Кроме того, мы оказываем поддержку жителям ДНР и ЛНР, которые прибыли в наш округ. Соцработники помогают найти работу, жилье, оформить президентские соцвыплаты. Химкинское управление социальной защиты населения уже приняло более тысячи заявлений на выплату матпомощи в размере 10 тысяч рублей», — отметил глава городского округа Химки, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Волошин.

Работа пунктов сбора гуманитарной помощи на территории Химок не прекращается. Жители округа продолжают приносить вещи первой необходимости, которые отправляют нуждающимся.

«Мы везем быстро завариваемую пищу. Это лапша, крупы, пюре, а также везем чай, медикаменты. В целом такой груз, который сейчас там необходим быстро завариваемый, быстрорастворимый. На который не нужно тратить газ и электричество», — рассказал депутат совета депутатов городского округа Химки Артур Каримов.

Источник фото: телеканал «360»

Собирать гумпомощь помогали активисты «Единой России», волонтеры Подмосковья и предприниматели Химок. Кроме еды в Мариуполь отправили и медикаменты, бинты, зеленку, жаропонижающие, болеутоляющие средства и антисептики.