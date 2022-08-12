Крупный улов. Куда отправиться на платную рыбалку в Подмосковье

Для спокойного и вдумчивого отдыха на природе многие выбирают рыбалку. Если сделать выбор в пользу платной, то в придачу к нескольким часам на свежем воздухе будет гарантированный улов, получится никуда не торопиться и порыбачить действительно с комфортом. Подборку рыболовных баз Московской области, где гостей ждет качественный отдых, сделал Welcome.mosreg.

Подольск и Красногорск

Крупнейшим рыболовным клубом Подмосковья является «Золотой Сазан», объединивший три рыбхозяйства, в том числе в Подольске и Красногорске. Он стал прекрасным местом не только для рыбалки, но и комфортного семейного отдыха. В водоемах клуба возятся карп, сазан, линь, белый амур, форель, щука, осетр, сом и другие виды рыбы.

Источник фото: клуб «Золотой Сазан»

Начинающим рыбакам здесь просто и понятно объяснят необходимые азы, настроят снасти и подскажут, какие места наиболее благоприятны для ловли. Для людей с опытом занятие с инструктором тоже пойдет на пользу.

Щелково

Рыболовная усадьба «Золотые караси» в городском округе Щелково встретит большой ухоженной территорией с прудом для рыбалки, ресторанами и уютными коттеджами. На ее территории есть баня и детская площадка, что делает отдых с семьей или друзьями еще более удобным.

Источник фото: усадьба «Золотые караси»

Рыболовам здесь создали максимально комфортные условия: берега огромного пруда оборудовали мостиками и беседками. В водоеме можно поймать форель, щуку, судака, налима, карася, карпа, сазана, толстолобика, осетра, амура и других рыб — без улова никто не останется. При необходимости инвентарь для рыбалки дадут в аренду, за сопровождающих любителей удочек женщин и детей не придется платить.

Лотошино

В рыболовном клубе «Ихтиолог» в округе Лотошино ловить рыбу можно круглый год. Причем выбор огромный — от радужной и янтарной форели до щуки, стерляди и осетра. Если вы хотите приехать налегке или что-то забыли из снаряжения, то арендовать получится все — как удобные стульчики, так и форелевый спиннинг. Идеальное место для рыбалки помогут найти сотрудники клуба, а улов при желании потом приготовят в местной коптильне.

Источник фото: клуб «Ихтиолог»

Истра

Отличные условия для рыбной ловли создали в рыболовном клубе «Марлин» в Истре. Он расположился в экологически чистой живописной местности — в тишине и спокойствии природы. В тонкости рыбалки посвятят сотрудники клуба, они же сдадут в аренду снасти, а также быстро и качественно почистят рыбу — ведь не всем этот процесс доставляет удовольствие. А если рыбаку захочется, то и закоптят ее.

Балашиха

До мелочей отдых продумали в загородном клубе Artiland в Балашихе. Пруд здесь каждый сезон заполняют свежей рыбой — выпускают линя, щуку, язя, европейского сома, сазана, толстолобика, белого амура и карася.

Для рыбаков клуб установил удобные домики и собрал различные комплекты рыболовного снаряжения. Свежую рыбу предложат самостоятельно запечь на гриле или воспользоваться услугами повара.

Источник фото: загородный клуб Artiland

Ленинский городской округ

Рыболовная усадьба «Остров» в Ленинском городском округе ориентирована на семейный отдых. В ней работает небольшой зоопарк и детская школа рыбалки, есть беседки. В обустроенных прудах водятся сом, щука, белый амур, сазан, карп, линь, форель, осетр и сиг. Кроме обычной ловли, усадьба предлагает форматы трофейной или спортивной рыбалки. Если приехать на выходные, то остановиться можно в коттедже, совместив несколько видов отдыха сразу.

Волоколамск

Территория базы отдыха Zubovo Village club в Волоколамском округе огромна, а окружающий пейзаж напомнит природу Карелии. Рыбалка здесь круглогодичная, гостей попарят в русской бане на дровах, предложат множество спортивных развлечений, а самых маленьких гостей проводят в развлекательные зоны.

В распоряжении взрослых — оборудованные места для ловли карпа, щуки, окуня, плотвы, белого амура, линя и карася. Причем рыбачить можно не только у берега, но и на воде — на взятой на прокат лодке. Для приготовления свежей рыбы в беседках установили мангалы.