Крупный центр разработки лекарств построят в Красногорске

В Московской области появится современный центр разработки лекарственных препаратов. Компания «Биннофарм Групп» инвестирует в проект 2,5 миллиарда рублей. Построят предприятие в Красногорске. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» вложит в создание современного R&D-центра в Красногорске 2,5 миллиарда рублей. Центр объединит исследовательские подразделения всех предприятий компании, уточнила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На предприятии будут разрабатывать препараты химического синтеза и биотехнологические препараты.

«Фармацевтическая промышленность является одной из важнейших составляющих экономики Московской области. Крупные научно-исследовательские центры, ведущие работы в самых перспективных направлениях медицины, биотехнологий и фармацевтики, в совокупности с промышленными предприятиями, обеспечивают полный цикл создания лекарственных препаратов на территории Подмосковья. Новый R&D-центр усилит исследовательскую базу региона в области фармацевтики», — пояснила Зиновьева.

Центр планируют построить и запустить в первом квартале следующего года. На первом этапе будет работать пилотный участок по производству твердых и мягких лекарственных форм. После этого компания запустит центр разработки биотехнологических препаратов и опытное производство.

Благодаря запуску всех площадок компания создаст 450 новых рабочих мест.

«Проект уникален тем, что объединит в одном месте химические и биотехнологические лаборатории по разработке лекарственных препаратов. Сконцентрировав интеллектуальные компетенции и оснастив центры разработки самым современным оборудованием, мы сможем вывести процесс разработки лекарств на новый уровень и создавать препараты любой сложности», — отметил генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов.

Производительная мощность центра к 2025 году позволит вывести на рынок свыше 100 новых лекарств. Препараты помогут людям с дерматологическими, неврологическими, гинекологическими и другими заболеваниями.

В центре будет своя лаборатория контроля качества. Все лекарственные средства будут лицензированы в соответствии с требованиями EC и FDA. Предприятие будет выпускать лекарства не только для России, но и для стран зарубежья.