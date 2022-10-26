Крупный складской комплекс создал почти 1,6 тысячи новых рабочих мест в Красногорске | 360°

Подмосковье 26 октября 2022, 14:07 Крупный складской комплекс создал почти 1,6 тысячи новых рабочих мест в Красногорске

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Крупный инвестпроект реализовали в Красногорске. В него инвестировали свыше шести миллиардов рублей. Площадь производственно-складского комплекса около 92 тысяч квадратных метров, рассказала зампред правительства — глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Объект возвела компания «Кетон» на участке в девяти километрах от МКАД. Это позволило создать почти 1600 рабочих мест.

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«В соответствии с условиями соглашения, заключенного между инвестором и правительством Московской области, ООО „Кентон“, которое также ведет операционную деятельность на объекте, получает льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество», — добавила Екатерина Зиновьева.

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Здание распределительного центра, контрольно-пропускные пункты и насосную станцию пожаротушения уже открыли. На территории расположили промышленные холодильники, сухой склад, офисы и другие помещения. Для грузового транспорта оборудовали свыше 260 парковочных мест и еще почти 200 — для легковых авто.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о строительстве нового корпуса и стадиона в лицее в Бронницах. Это позволит усилить развитие IT-профиля.